شكرا لقرائتكم خبر عن عصام مرعي : بطولة الدوري خير تعويض لجماهير الزمالك عن الخروج الإفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عصام مرعي نجم نادي الزمالك السابق أن تتويج الفريق ببطولة الدوري العام هذا الموسم سيكون خير تعويض لجماهير القلعة البيضاء عن الخروج من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف مرعي في تصريحات تلفزيونية أن جماهير الزمالك متعطشة للحصول على بطولة هذا الموسم نظراً لتواجد مجموعة مميزة من اللاعبين في مختلف المراكز، كما أن خروج الفريق من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لم يكن متوقعاً، خاصةً بعد فوز الفريق على مولودية الجزائر خارج الديار مما أعطى بصيص من الآمال لدى الجمهور الأبيض في التأهل إلى الدور ربع النهائي، ولكن جاء تعادل الترجي التونسي مع المولودية بشكل متفق عليه، ليقضي على حظوظ القلعة البيضاء ويمحي آمال الجماهير في دوري الأبطال، مما جعل بطولتي الدوري العام وكأس مصر هما الأمل الأخير للخروج ببطولة هذا الموسم.