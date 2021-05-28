شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب 2003 يواجه بتروجت وديا غدا استعدادا لكأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر مواليد 2003 بقيادة محمود جابر، مباراة ودية أمام بتروجت غدا السبت، فى إطار استعدادات الفراعنة الصغار لكأس العرب للشباب، والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 17 يونيو إلى 3 يوليو المقبلين.

واستدعي الجهاز الفني لمنتخب مصر مواليد 2003 لاعب نادي أودينيزي الإيطالي صلاح الدين باشا لمعسكر المنتخب المقام حاليا استعدادًا لكأس العرب للشباب، ضمن 4 محترفين.

كما أرسل منتخب 2003 استدعاء لكريم أشرف المحترف بالهلال السعودي و بلال عبد الرحمن المحترف بنادي بناثانيكوس اليوناني و رمزي حفظ الله المحترف بنادي ميلول الإنجليزي.

وتأكدت إصابة محمود جابر مدرب منتخب مصر مواليد 2003 بفيروس كورونا، بعدما جاءت نتيجة المسحة التى خضع لها إيجابية، ليخضع للعزل المنزلى وفقاً لبروتوكول وزارة الصحة. وكان جابر قد كشف آخر استعدادات المنتخب الوطني لكأس العرب للشباب والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 17 يونيو إلى 3 يوليو المقبلين، وقال جابر فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، مهتم جداً بملف اللاعبين المصريين في الخارج كما أهتم باللاعبين لمصريين الذين يلعبون داخل مصر، تواصلت مع عدة لاعبين خارج البلاد من بينهم كريم أشرف لاعب الهلال السعودي، وتحدثت معه قبل شهرين وشاهدت له بعض المباريات وغيره من اللاعبين.