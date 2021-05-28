شكرا لقرائتكم خبر عن عصام مرعي ينتقد كارتيرون وأشرف بن شرقي لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عصام مرعي، نجم نادي الزمالك السابق، إن المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق ارتكب تصرفاً ليس له مبرر بتعديه على لاعب الإسماعيلي بدون كرة، مما أدى إلى حصوله على البطاقة الصفراء ثم الحمراء وغيابه عن لقاء فريقه المقبل أمام الجونة بعد غدٍ الأحد ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

وأضاف مرعي في تصريحات تليفزيونية أشرف بن شرقي حرم الزمالك من جهوده خلال المباراة المقبلة أمام الجونة بتصرف لا داعي له، ما سيضع الجهاز الفني للفريق بقيادة باتريس كارتيرون في أزمة كبيرة، نظرًا لأهمية اللاعب في تشكيلة الفريق.

واختتم مرعي: تعجبت من إنفعال الجهاز الفني للزمالك بقيادة باتريس كارتيرون تجاه محمود البنا حكم مباراة الفريق أمام الإسماعيلي، وهو ما جعل الأخير يشهر له البطاقة الحمراء وغيابه عن لقاء الجونة وقيادته للفريق من المدرجات.