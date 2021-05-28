شكرا لقرائتكم خبر عن نادر السيد يطالب بتخفيض عقود لاعبي الدوري المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال نادر السيد، نجم نادي الزمالك السابق، أن عقود اللاعبين في الدوري المصري الممتاز لابد من تعديلها حسب المستوى الفني لكل لاعب وتأثيره مع الفريق .

وأضاف السيد في تصريحات تليفزيونية أنه لابد من وضع معايير خاصة في عقود اللاعبين حسب المستوى الفني لكل لاعب، كما يجب وضع سقف مالي معين للتعاقدات حسب طموحات مجلس إدارة كل نادِ، مشيراً إلى عدم وضوح الهدف الرئيسي من مشروع نادي بيراميدز، حيث قال إن بيراميدز يبرم العديد من التعاقدات بمبالغ مالية كبيرة، في ظل عدم تحقيق الألقاب المحلية والقارية، وهو ما يتعارض مع ما تم إنفاقه .