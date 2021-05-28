شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا وعواد يعلقان على شارة الكابتن في مباراة الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ابدي محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سعادته بارتداء شارة قيادة فريقه في مباراة الإسماعيلي المقامة باستاد السويس الجديد في دور الستة عشر لكأس مصر أمس، والتي انتهت بفوز الأبيض بهدف نظيف.

وحرص الجهاز الفني ولاعبو الفريق خاصة محمود عبدالرازق «شيكابالا» قائد الفريق على منح الحارس شارة القيادة لدعمه في أول مواجهة أمام فريقه السابق.

وأكد شيكابالا أن هذا إجراء طبيعي ودعم فني ومعنوي لمحمد عواد أمام فريقه السابق.

وحرص عواد على مصافحة لاعبي فريق الإسماعيلي والبدلاء قبل انطلاق لقاء الأمس.