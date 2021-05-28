شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن وجود «بديل جاهز» لـ فرجاني ساسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، غياب التونسي حمزة المثلوثي لاعب الفريق عن مباراة الجونة للإيقاف.

ويلتقي الزمالك مع الجونة الأحد المقبل، على ستاد الجونة، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون للدوري الممتاز.

وحصل اللاعب على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة الإسماعيلي في إطار مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

وفي نفس الوقت يغيب التونسي فرجاني ساسي عن الفريق في لقاء الجونة للإيقاف لحصوله على البطاقة الصفراء الثالثة في لقاء الأمس.

وقال اسامة نبيه المدرب العام لدينا البديل الجاهز لساسي والمثلوثي في المباراة المقبلة.