شكرا لقرائتكم خبر عن ارتياح بين لاعبي الزمالك بعد وعد الإدارة بصرف مستحقاتهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة الزمالك، تنفيذ الوعد للاعبي الفريق الكروي بصرف جزء من مستحقاتهم المالية المتأخرة.

وأوضح حسين لبيب أنه تم الانتهاء من تجهيز جزء من مستحقات اللاعبين، وسيتم صرفها يوم الأحد أو الإثنين المقبل على أقصى تقدير.

وشدد رئيس الزمالك على أن المجلس يفي بالعهد الذي قطعه على نفسه عقب توليه المسئولية، ومنها حل أزمة المستحقات المالية لفريق كرة القدم وكل الفرق الرياضية المختلفة بالنادي.

وسادت حالة من الارتياح بين اللاعبين لصرف مستحقاتهم.