شكرا لقرائتكم خبر عن نجل مدرب الزمالك ينضم لمعسكر الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أخطر الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك يوسف أسامة نبيه، لاعب فريق الشباب بالانضمام إلى معسكر الفريق استعدادا لمواجهة الجونة يوم الأحد المقبل في الدوري.

وتوجه يوسف نبيه، نجل مدرب الفريق أسامة نبيه، بصحبة أحمد عيد إلى مطار القاهرة، من أجل اللحاق بالفريق إلى الجونة للانتظام في المعسكر استعدادا للمباراة.

ويلتقي الزمالك مع الجونة في المباراة المقرر لها الأحد المقبل بالجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.