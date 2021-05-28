شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة توظيف اللاعبين فى الزمالك لتعويض الغيابات أمام الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، إعادة توظيف بعض اللاعبين في بعض المراكز داخل الملعب في المباراة المقبلة أمام الجونة، والمقرر لها الاحد المقبل، لتعويض الغيابات التي يتعرض لها الفريق.

ويغيب عن الزمالك في مباراة الجونة كل من طارق حامد وأشرف بن شرقي وفرجاني ساسي وحمزة المثلوثي للإيقاف وحازم إمام للإصابة.

ويدرس كارتيرون مشاركة عبد الله جمعة عقب شفائه في مركز الجناح الأيمن، كما يدرس إشراك أحمد سيد زيزو في مركز الوسط المدافع لتعويض غياب طارق حامد وفرجاني ساسي.

من ناحية أخرى كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك، عن إصابة حازم إمام الظهير الأيمن للفريق في العضلة الأمامية وهي الإصابة التي تعرض لها في مباراة الإسماعيلي في كأس مصر التى أقيمت أمس، الخميس، في دور الـ16 لكأس مصر وإنتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف.

وأوضح أسامة أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية خلال الساعات القليلة المقبلة وسيجرى أشعة للوقوف على حجم الإصابة التي تعرض لها الظهير الأيمن.

من جانبه أكد الدكتور منتصر الرملاوي المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، غياب التونسي حمزة المثلوثي لاعب الفريق عن مباراة الجونة للإيقاف، وفي نفس الوقت يغيب التونسي فرجاني ساسي عن الفريق في لقاء الجونة للإيقاف لحصوله على البطاقة الصفراء الثالثة في لقاء الأمس.

كما يغيب أشرف بن شرقي عن المباراة أيضا بسبب حصوله علي طرد في مباراة أمس، ويلتقى الزمالك مع الجونة يوم الأحد المقبل، على ستاد الجونة، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون للدوري الممتاز. كما تعرض الثنائي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك واشرف بن شرقي لاعب الفريق للطرد معا في الدقيقة 45 + 1 من عمر مباراة الإسماعيلي.