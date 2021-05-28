شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يرفض رحيل التوأم ويتمسك ببقائهما من أجل استقرار زعيم الثغر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد السكندرى، تمسكه ببقاء التوأم حسام وإبراهيم حسن فى قيادة الفريق الكروى السكندرى، رافضا رحيلهما على خلفية تراجع نتائج زعيم الثغر.

وعقد مصيلحى جلسة مع التوأم والجهاز الفنى خلال تواجده بمعسكر الفريق فى القاهرة قبل السفر إلى أسوان، مؤكدا أنه لا مساس باستقرار الفريق، وأنه متمسك ببقاء التوأم فى القيادة الفنية للفريق.

وأوضح محمد مصيلحى أن الفريق يصادفه سوء حظ غريب خلال المباريات الماضية، وأنه على ثقة أن حسام حسن وشقيقه إبراهيم حسن قادران على العبور بسفينة الاتحاد إلى بر الأمان.

وكانت أنباء ترددت مؤخرا عن تقديم التوأم لاعتذار رسمى وعدم الرغبة فى استمرار المسيرة مع سيد البلد، الأمر الذى رفضه مصيلحى قبل المباراة المقرر لها اليوم التاسعة مساء على ملعب أسوان.

وشهدت تدريبات الفريق فى أسوان حماسا كبيرا ورغبة من اللاعبين لمصالحه الجماهير والفوز على أسوان فى عقر داره وتعويض النتائج السلبية الماضية.