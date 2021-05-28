شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ونهضة بركان في السوبر الأفريقي .. بطل مصر يرتدي الزي الرسمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يرتدي زيه التقليدي في مباراة السوبر الإفريقي غدا أمام فريق نهضة بركان المغربي، وفقا لما أسفر عنه الاجتماع الفني للمباراة الذي عقد صباح أمس الخميس بمقر إقامة الفريقين في العاصمة القطرية الدوحة.

حضر الاجتماع الفني من الأهلي سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري ووائل محمد إداري الفريق، وتم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، فيما يرتدي حارس المرمى الطاقم الأزرق السماوي، بينما يرتدي فريق نهضة بركان الطاقم الأسود، على أن يرتدي حارس المرمى الطاقم الأصفر.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على كافة الأمور التنظيمية والإدارية الخاصة بالمباراة، وصول الفريقين للملعب قبل المباراة بساعة ونصف. ويشارك بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، ومحمد الشناوي كابتن الفريق، في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة السوبر الإفريقي، المقرر عقده اليوم؛ للحديث عن استعدادات الفريق لخوض هذه المواجهة.

واختتم الأهلي مساء أمس استعداده لبطولة السوبر الإفريقي، حيث يخوض مرانه الختامي على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد، الذي يستضيف مباراة الفريق أمام نهضة بركان المغربي المقرر إقامتها في السادسة مساء اليوم الجمعة.

الأهلي المصري يخوض لقاء هاما وقويا أمام نهضة بركان المغربي في جولة المباراة النهائية في السوبر الأفريقي بعدما توج الأهلي بطل مصر بدوري أبطال أفريقيا على حساب غريمه التقليدي بهدفين لهدف، وفوز بطل المغرب ببطولة الكونفيدرالية ليتقابلا البطلين في السوبر الأفريقي اليوم الجمعة.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان، الساعة السادسة مساء الجمعة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، بينما تعود بعثة الفريق إلى القاهرة بعد غد السبت.

الأهلي المصري يخوض لقاء هاما وقويا أمام نهضة بركان المغربي في جولة المباراة النهائية في السوبر الأفريقي بعدما توج الأهلي بطل مصر بدوري أبطال أفريقيا على حساب غريمه التقليدي بهدفين لهدف، وفوز بطل المغرب ببطولة الكونفيدرالية ليتقابلا البطلين في السوبر الأفريقي اليوم الجمعة، ومن المقرر أن تذاع المباراة على شبكة بين سبورتس القطرية المالكة الحصرية لحقوق بث اللقاء، على أن يعلق على هذه المباراة، حفيظ دراجي، وأحمد الطيب

محمد الشناوي

بدر بانون – رامي ربيعة – أيمن أشرف – محمد هاني

أليو ديانج – عمرو السولية – محمد مجدي قفشة

طاهر محمد طاهر – جونيور أجايي – محمد شريف

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اختتم استعداداته لمباراة نهضة بركان، من خلال التدريب الختامي الذي أقيم مساء اليوم بمشاركة جميع اللاعبين على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد، الذي يستضيف مباراة السوبر الإفريقي غدًا الجمعة.

بدأ مران الأهلي بقراءة الفاتحة وبعدها خاض اللاعبون فقرة بدنية خفيفة قبل تنفيذ الجزء الخططي في ختام تحضيرات الفريق لمواجهة الفريق المغربي.

وتم السماح لوسائل الإعلام بحضور الـ15 دقيقة الأولى من مران الأهلي طبقًا لتعليمات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، وشارك جميع اللاعبين في المران الذي استغرق ساعة، قبل انطلاق مران نهضة بركان على نفس الملعب في الثامنة والربع.

وقبل انطلاق المران تحدث بيتسو موسيماني في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة السوبر، مؤكدًا أن الأهلي يحترم فريق نهضة بركان المغربي، لكن جاء إلى الدوحة من أجل تحقيق الفوز، والتتويج باللقب الغائب عند دولاب النادي منذ فترة، والعودة إلى القاهرة بالكأس. وقال موسيماني إن نهضة بركان المغربي فريق قوي، ويمتلك عناصر مميزة، ولديه مدير فني إسباني، أعرفه جيدًا، لكن الأهلي قادر على حسم المباراة لصالحه.