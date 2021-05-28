شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: ساسى تسلم مستحقاته المتأخرة.. وجلسة بعد لقاء الجونة لحسم التجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق جبريل، المدير المالى للزمالك، أن اللجنة التى تدير النادى تدرس ملف التجديد لفرجانى ساسى قبل إعلان تولى اللجنة المهمة.

وأضاف جبريل، فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت، أنه تم التواصل مع اللاعب ووكيله من أجل التجديد، كما تم سداد المتأخرات المالية له وتحويل الدفعات السابقة، وتم إخطار الثنائي بذلك.

وقال المدير المالى إنه من المقرر عقد جلسة مع ساسى بعد مباراة الجونة لحسم ملف التجديد، خاصة أن اللاعب عقده ممتد مع الزمالك لنهاية الموسم الحالي.

وعن تلقى اللجنة أموالا للمساهمة فى الأزمة المالية، قال جبريل إن اللجنة الحالية لم تتلقِ أى أموال من أى شخص سواء داخل اللجنة أو خارجها، فالنادى لم يدخله "مليم" كتبرع من أجل المساهمة فى التجديد لساسى.