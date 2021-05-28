الامارات | أوروبا تتجه إلى إلغاء قاعدة «الأهداف خارج الأرض»

شكرا لقرائتكم خبر عن أوروبا تتجه إلى إلغاء قاعدة «الأهداف خارج الأرض» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت صحيفة «تايمز» البريطانية إن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) سيبحث، إمكانية إلغاء قاعدة الأهداف خارج الأرض في بطولاته، وتطبق القاعدة في حسم نتيجة أي مواجهة من مباراتين، واحدة للذهاب والثانية للإياب، عند تعادل الطرفين في النتيجة الإجمالية، إذ يتوج الفريق الذي أحرز عدداً أكبر من الأهداف خارج ملعبه فائزاً.

وبدأ (اليويفا) تطبيق هذه القاعدة في موسم 1965-1966، لكن ثار حولها الكثير من الجدال هذا الموسم، في ظل إقامة بعض المباريات في ملاعب محايدة، من دون جمهور بسبب جائحة «كوفيد-19».

وقالت الصحيفة البريطانية إن لجنة المسابقات التابعة لـ«اليويفا» ستبحث هذه القاعدة، خلال اجتماعها في بورتو البرتغالية، اليوم، قبل يوم واحد من موعد المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي ومواطنه الانجليزي تشيلسي، المقررة غداً.

وفي الموسم الحالي لدوري أبطال أوروبا خرج بايرن ميونيخ، بطل الموسم الماضي، بناء على قاعدة الأهداف خارج الأرض في دور الثمانية، لمصلحة باريس سان جيرمان، كما خرج يوفنتوس الإيطالي بناء على القاعدة نفسها من دور 16 أمام بورتو البرتغالي.

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