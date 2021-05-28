الامارات | مواطنة مهندسة تحكّم نهائي كأس «كاراتيه الرجال»

شكرا لقرائتكم خبر عن مواطنة مهندسة تحكّم نهائي كأس «كاراتيه الرجال» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجحت مهندسة الإلكترونيات، أمينة دشتي (28 عاماً)، باقتدار في التفوق بإدارة مباريات الكاراتيه، حيث أصبحت أول إماراتية تدير نهائي منافسات «كوميتيه» الرجال في مسابقة كأس رئيس الدولة، الأسبوع الماضي، على صالة نادي اتحاد كلباء.

وقالت أمينة دشتي لـ«الإمارات اليوم» إن «الدعم الكبير من اتحاد اللعبة كان وراء منحي فرصة دخول عالم التحكيم، والارتقاء تدريجياً إلى أن حصلت على الشارة الدولية، سواء في 2018 على صعيد (الكاتا)، أو في 2019 على صعيد (الكوميتيه)، قبل أن يؤسس هذا الدعم في منحي فرصة إدارة المباريات في المسابقات المحلية، وأن أصبح أخيراً أول حكمة مواطنة تسجل حضورها على بساط اللعبة، وتدير نهائي منافسات (كوميتيه الرجال)».

وأوضحت: «تشجيع رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، اللواء ناصر الرزوقي، والدعم الكبير الذي يقدمه على الدوام للاعبي ولاعبات الدولة، كانا وراء دخولي عالم التحكيم من الباب الواسع، إذ إن الشارة الدولية في (الكاتا) جاءت خلال استضافة دبي للدوري العالمي (البريميرليغ)، قبل أن أتوجه إلى الأردن في العام التالي للحصول على الشارة الآسيوية خلال البطولة القارية، في خطوات متسارعة سهلت من مهمتي في إدارة المسابقات المحلية، سواء للسيدات أو الرجال».

وأضافت: «سبقت لي إدارة نهائيات (الكاتا)، إلا أنها المرة الأولى التي أحظى بشرف أن أصبح أول حكمة مواطنة تسجل وجودها حكماً رئيساً على بساط مسابقة كأس رئيس الدولة، في البطولة التي أقيمت على صالة اتحاد كلباء، ومثّلت مسك ختام موسم الكاراتيه».

وتابعت: «توقف النشاط الرياضي جراء جائحة (كورونا) حرمني فرصة المشاركة في البطولات القارية، التي يتم خلالها الارتقاء بالشارة الدولية من المستوى (بي) الذي أحظى به حالياً، إلى المستوى (إيه) الذي يسمح لي بالوجود في الدورات العالمية، إلا أن استمرار الدعم من قبل اتحاد اللعبة، كان وراء منحي هذه الفرصة مجدداً، بترشيحي للوجود في البطولة الآسيوية التي تستضيفها الكويت، أكتوبر المقبل، ثم كأس العالم في دبي، نوفمبر المقبل، في خطوة ستسمح لي بأن اصبح أول حكمة إماراتية خليجية تدير نهائيات المونديال».

واختتمت: «طموحاتي كبيرة، وأتطلع إلى السير قدماً في تحقيق أهدافي، وعكس الصورة المشرقة التي تحظى بها المرأة الإماراتية على مستوى الدولة، وأن أصبح أول حكمة على مستوى المنطقة تنجح في إدارة مباريات الدورات الأولمبية، وذلك من بوابة أولمبياد فرنسا 2024».

• تم ترشيحها من قبل اتحاد الكاراتيه للتحكيم ببطولة آسيا في الكويت، أكتوبر المقبل، وكأس العالم في دبي نوفمبر المقبل.

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