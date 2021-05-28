الامارات | العنزي يحمل آمال العرب في «آسيوية الملاكمة» اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن العنزي يحمل آمال العرب في «آسيوية الملاكمة» اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتنافس 40 ملاكماً من 10 جنسيات، اليوم، على مقاعد في الدور النهائي لبطولة آسيا للرجال والسيدات للملاكمة دلهي - دبي 2021، المستمرة حتى 31 من مايو في دبي، إذ تشهد 20 نزالاً ضمن 10 أوزان للرجال في خامس أيام البطولة، التي تقام منافساتها بفندق «لو ميريديان المطار» في دبي.

وتبرز في نزالات اليوم مواجهة الكويتي عبدالرحمن العنزي مع الأوزبكي جالولوف باخودير في واجهة منافسات تلك المرحلة من البطولة، إذ تمكن البطل الكويتي من انتزاع أول فوز عربي في البطولة، بعدما تغلب على الملاكم الأفغاني محمد صافي في وزن فوق الثقيل (أكثر من 91 كلغم)، وذلك في مباراة قوية وحماسية، استطاع خلالها العنزي استخدام خبرته لاصطياد النقاط عبر ضربات سريعة ومفاجئة، كما كان ثابتاً طوال النزال، ورغم الوزن الثقيل تمكن من الابتعاد برشاقة عن ضربات خصمه.

ويلتقي المنغولي أونبولد أورخونتونغلاغ مع الأوزبكي ميرزاخميدوف نوديرجون، والكازاخستاني دانيال سابيت مع الفلبيني مارك ليستر دورينز في وزن الذبابة الخفيف (46 - 49 كلغم)، والهندي أميت مع الكازاخستاني ساكين بيبوسينوف، والقيرغستاني أزات أوسيناليف مع الأوزبكي زويروف شاخوبايدن في وزن الذبابة (52 كلغم)، والأوزبكي ميرازيزبيك ميرزاهاليلوف مع الفلبيني جونمالاردو أوجاير، والقيرغستاني إيزنبك أكيلبك مع المنغولي خارخو إنك أمار في وزن (56 كلغم).

ويلتقي المنغولي إردنيبات تسيندباتار مع الأوزبكي خالوكوف عبدالملك، والإيراني دانيال شاباخش مع الهندي فارندر سينغ في الوزن الخفيف (60 كلغم)، والطاجاكستاني باخدور أوزمونوف مع الهندي شيفا ثابا، والأوزبكي عبدالرايموف النور مع المنغولي باتارسوخ شينزوريغ في وزن الخفيف الوسط (64 كلغم)، والأوزبكي باتوروف بوبو عثمان مع الهندي فيكاس كريشان، والمنغولي باتومور ميشيلت مع الكازاخستاني أبلاخان زوسوبوف في وزن (69 كلغم)، والفلبيني إيومير فليكس مارسيال مع الأوزبكي جافاروف سيدجامشيد، والكازاخستاني أبيلخان أمانخول مع الإيراني سيد شاهين موسافي في وزن (75 كلغم)، والإيراني ميسم جيشلاغي مع القيرغستاني إيركين أديلبيك أولو، والطاجاكستاني شابوس نيجاماتولوف مع الأوزبكي روزميتوف ديلشودبيك في وزن (81 كلغم)، ويلتقي الكازاخستاني فاسيلي ليفيت مع القيرغستاني رستم يريسبيك أولو، والأوزبكي تورسونوف سانجار مع الهندي سانجيت في وزن فوق الثقيل (أكثر من 91 كلغم).

• 40 ملاكماً من 10 جنسيات يخوضون الدور نصف النهائي.

بوخاطر: المنتخب يكون على منصّات التتويج قريباً

قال رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة محمد بوخاطر إن المشاركة الإماراتية في البطولة كانت أكثر من جيدة عطفاً على أن قرار استضافة دبي للبطولة جاء في وقت قصير.

وأضاف في تصريحات صحافية: «أحيي الطاقم الفني واللاعبين في المنتخب الإماراتي على الظهور بهذا المستوى في البطولة وخوضهم نزالات كبيرة مع ملاكمين عالميين وأولمبيين، وهناك ملاكمين منهم يشاركون للمرة الاولى في بطولة دولية، وأؤكد أن الجميع استفاد من الاحتكاك مع النجوم العالميين، وأرى منهم الحماس والإصرار على مواصلة التألق، وقريبا سيكون منتخب الإمارات على منصات التتويج في البطولات المقبلة». وشدد بوخاطر على أن الأطراف المشاركة في بطولة آسيا للملاكمة سواء الاتحاد الدولي أو الملاكمين أو الوفود المرافقة مع المنتخبات قد أشادوا بمستوى التنظيم والتسهيلات المتوفرة لهم منذ لحظة وصولهم إلى أرض الدولة.

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