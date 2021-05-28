الامارات | البايرن يتعاقد مع الإنجليزي عمر ريتشاردز

شكرا لقرائتكم خبر عن البايرن يتعاقد مع الإنجليزي عمر ريتشاردز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي بايرن ميونيخ، بطل الدوري الألماني لكرة القدم للموسم التاسع توالياً، أمس، تعاقده مع مدافع ريدينغ من دوري الدرجة الأولى، الإنجليزي عمر ريتشاردز، وذلك في انتقال حر حتى عام 2025.

وأكد بايرن أن ريتشاردز، البالغ 23 عاماً، والذي سيرتدي القميص الرقم 3، انتقل إلى صفوفه في صفقة لمدة أربعة أعوام من دون مقابل، بعدما وصل عقده مع فريقه السابق إلى نهايته.

وأشاد المدير الرياضي للنادي ولاعبه الدولي السابق، البوسني حسن صالح حميديتش، بصفات لاعبه الجديد في بيان، معتبراً أن «عمر هو لاعب تقني لظهير أيسر».

وتابع «يجد الحلول الجيدة في اللعب الهجومي، ويقظ جداً، ونحن نثق به ليلعب دوراً جيداً في فريقنا».

من ناحيته، عبّر الموهبة الشابة الإنجليزي عن شعوره بوصوله إلى بافاريا، متحدثاً عن «سعادة مطلقة».

وقال «حلم يتحول إلى حقيقة»، معرباً عن فخره بارتداء ألوان النادي المتوج أخيراً بلقب «البوندسليغا» للموسم التاسع توالياً.

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