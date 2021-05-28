الامارات | الأمير خالد بن فهد يسدد ديون النصر السعودي ويتكفل بصفقتين

شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير خالد بن فهد يسدد ديون النصر السعودي ويتكفل بصفقتين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت تقارير صحافية، أمس، أن الأمير خالد بن فهد، عضو الشرف الذهبي بنادي النصر السعودي، سيعلن قريباً عن تكفله بتسديد جميع الالتزامات المالية على النادي، إضافة إلى التكفل بصفقتين. وبحسب صحيفة «اليوم» السعودية الصادرة أمس، فإن الأمير خالد بن فهد، سيعلن ذلك خلال أول اجتماع لأعضاء شرف النادي.

وبجانب سداد ديون النصر، فمن المقرر أيضاً أن يمول بن فهد صفقتين أجنبيتين للفريق، بعد أن تكفل في وقت سابق بتمويل صفقة البرازيلي أندرسون تاليسكا، وفقاً لما قاله مسلي آل معمر رئيس النادي. تجدر الإشارة إلى أن ديون نادي النصر تبلغ نحو 300 مليون ريال.

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