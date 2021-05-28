الامارات | بطولة ملك الذراعين في دبي اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة ملك الذراعين في دبي اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف فندق «كونراد دبي»، الساعة التاسعة مساء اليوم، بطولة ملك الذراعين، التي ستشهد تحديات مثيرة ينظمها البطلان الدوليان الأميركيان: مارك بوس، ولاري وليد، والكندي دون ليدس، التي تقام بإشراف لجنة مصارعة الذراعين في اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، بمشاركة نخبة من أفضل لاعبي العالم في مصارعة الذراعين.

وتبرز إلى الواجهة مواجهة بطلي العالم للمحترفين ‏الأميركي مايكل طولد، والكندي دفيت لاريت، ومواطنه دون أدريس، إضافة إلى لاعبين دوليين آخرين.

وقال عضو مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، فيصل الزعابي، في تصريحات صحافية: «إن البطولة الحالية هي الأولى التي يشرف عليها الاتحاد في الموسم الحالي، والهدف منها إضافة إلى الجانب التنافسي، الترويج للعبة بشكل أكبر في الدولة، والتعريف بها والتشجيع على ممارستها بشكل أوسع».

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