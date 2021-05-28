الامارات | الأهلي وبركان في صراع على «السوبر الإفريقي»

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي وبركان في صراع على «السوبر الإفريقي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستعد كرة القدم العربية لإضافة لقب جديد إلى خزائنها ببطولة كأس السوبر الإفريقي، حينما يلتقي الأهلي المصري مع نهضة بركان المغربي، اليوم، في الدوحة.

ومنذ انطلاق المسابقة للمرة الأولى عام 1993، فازت الفرق العربية بـ18 لقباً للسوبر، كان آخرها في النسخ الثلاث الأخيرة، بينما نالت الفرق الأخرى بالقارة السمراء 10 ألقاب. ويسعى الفريق الأحمر للتتويج بلقبه السابع في المسابقة، وتعزيز رقمه القياسي كأكثر الفرق تتويجاً بالبطولة، التي غابت عنه لمدة سبعة أعوام. في المقابل، يلعب نهضة بركان في السوبر للمرة الأولى في تاريخه، بعد حصوله على بطولة الكونفدرالية الإفريقية العام الماضي بفوزه في النهائي على بيراميدز المصري، حيث يتطلع لأن يصبح رابع فريق مغربي ينال شرف الفوز بالبطولة.

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