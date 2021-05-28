الامارات | انتهاء المرحلة الأولى من تسجيل السفن الشراعية في ملحمة «القفال 30»

شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء المرحلة الأولى من تسجيل السفن الشراعية في ملحمة «القفال 30» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنهت اللجنة المنظمة لسباق القفال 30، الذي يقام بتوجيهات ورعاية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، الجمعة المقبل، المرحلة الأولى من تسجيل السفن الشراعية المحلية 60 قدماً، التي سترسم الملحمة المرتقبة.

وتحمل النسخة المرتقبة من سباق القفال - الذي تأسس عام 1991 بفكرة من المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم - شعار (اليوبيل اللؤلؤي)، احتفاءً بمرور 30 عاماً وثلاثة عقود على الحدث الكبير، الذي يعدّ كرنفالاً تراثياً يترقبه كل أهل الإمارات في هذا الموعد كل عام.

وقالت اللجنة المنظمة في بيان، أمس، إنها بدأت اعتباراً من مساء أمس، عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالتسجيل، استلام قوائم السفن المشاركة والتدقيق على الشروط واللوائح الخاصة في ما يتعلق بتطبيق تعليمات ولوائح الجهات المسؤولة في الإمارة، ومطابقة البيانات، تمهيداً لإعلان القائمة النهائية للسفن المشاركة في الحدث الكبير.

البرنامج الزمني

الخميس 3 يونيو: التفتيش وفحص السلامة.

الجمعة 4 يونيو: انطلاق السباق.

السبت: 5 يونيو: موعد احتياط.

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