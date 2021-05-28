شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيري : الجميع على قدر المسئولية.. ونسعى للفوز بالدوري والكأس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على الإسماعيلي بهدف دون رد في دور الستة عشر لبطولة كأس مصر والتأهل للدور ربع النهائي للبطولة.

وقال اللاعب في تصريحاته عقب المباراة :”الفوز باللقاء مهم في ظل طرد بن شرقي واللاعبون كانوا رجالا بالرغم من استكمال الفريق المباراة بعشرة لاعبين والجميع كان على قدر المسؤولية “.

وأضاف اللاعب أن هناك روح بالفريق والجميع يبذل مجهودات كبيره من أجل التتويج بالدوري والكأس، وأضاف أنه يعمل على تطوير نفسه ، مشددًا على أن الانضمام لمنتخب تونس يمنحه دفعة للمزيد من العمل.

وفاز الزمالك على الإسماعيلي بهدف دون رد في دور الستة عشر لكأس مصر، سجله أشرف بن شرقي، ليتأهل الفريق الأبيض لدور الثمانية لمواجهة المقاصة.