شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ناري من كارتيرون على طرده خلال مباراة الإسماعيلي: أول مرة في حياتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب الفرنسي كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك عن سعادته بتأهل الفريق لدور الثمانية لكأس مصر بعد الفوز على الإسماعيلي في دور الستة عشر، وأشاد بالأداء الرجولي للاعبين في اللقاء وإصرارهم على الفوز.

وانتقد المدير الفني في تصريحاته بعد المباراة إقامة مباراة كبيرة بحجم لقاء الزمالك والإسماعيلي على ملعب السويس الجديد خاصة وأن الملعب ليس جيدًا.

وأضاف كارتيرون أنه لأول مرة في حياته يتم طرده في لقاء موضحا أن هذا الحكم ضد الزمالك باستمرار، مشيرًا إلى أنه لم يوجه أي لفظ للحكم، ولكنه اعترض على طرد بن شرقي لأنه شعر بتعرض فريقه للظلم.

وشدد على أنه يحيى اللاعبين على الأداء بعشرة لاعبين في الشوط الثاني بعد طرد بن شرقي في نهاية الشوط الأول موضحا أنه سعيد بروح لاعبي الفريق وفخور بمستوى الزمالك.

وعلق على الغيابات العديدة في مباراة الجونة قائلا:” سأستدعي أحمد عيد للقائمة كما أن عودة أوباما من الإصابة وعودة إمام عاشور وعبدالغني من الإيقاف سيساعد الفريق في المباراة المقبلة “.

واوضح كارتيرون أنه لا يركز مع الفريق المنافس لأن الأهلي يشارك في بطولة أخرى ولكن الزمالك يلعب للفوز في جميع المباريات.

وفاز الزمالك على الإسماعيلي بهدف دون رد في دور الستة عشر لكأس مصر، سجله أشرف بن شرقي، ليتأهل الفريق الأبيض لدور الثمانية لمواجهة المقاصة.