شكرا لقرائتكم خبر عن سيلجأ إلى 7 ناشئين.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن قائمة الفريق التي ستخوض مباراة الجونة المقبلة.

وتضم القائمة كلا من :

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم “جنش” – محمد عواد – محمد أبوجبل

خط الدفاع: حازم إمام – أحمد عيد – محمود حمدي “الونش” – محمد عبدالغني – محمد عبدالسلام – حسام عبدالمجيد – محمد عبدالشافي – أحمد فتوح

خط الوسط: محمود عبدالعزيز “زيزو” – إمام عاشور – محمد أشرف “روقا” – حمدي علاء – يوسف “أوباما” – إسلام جابر – أحمد سيد “زيزو” – سيف فاروق جعفر – حسام أشرف – محمود عبدالرازق “شيكابالا”.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – مروان حمدي – أسامة فيصل – يوسف أسامة نبيه

ويفقد الزمالك عدد من عناصره في مباراة الجونة أبرزهم طارق حامد وفرجاني ساسي وحمزة المثلوثي وأشرف بن شرقي للإيقاف ومحمود علاء وحميد أحداد وعبدالله جمعة للتأهيل من الإصابات.

ويلتقي الزمالك مع الجونة في المباراة المقرر لها الأحد المقبل بالجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الزمالك قد فاز على الإسماعيلي مساء الخميس بهدف دون رد ليتأهل لربع نهائي كأس مصر.