شكرا لقرائتكم خبر عن علاء وحيد: الزمالك الأفضل في مصر على الإطلاق مع الاحترام لباقي المنافسين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد علاء وحيد، المتحدث الرسمي للإسماعيلي إن طرد أشرف بن شرقي لم يضر الزمالك بل أضر فريقه، وان الزمالك استحق الفوز في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس

وقال علاء وحيد فى تصريحات إذاعية، "أعتقد أن الطرد أضر بنا أكثر من الزمالك، لقد بدأنا اللقاء بتشكيل متوازن وأجرى الجهاز الفني تبديلات رائعة لكن لو بذل كل اللاعبين ربع المجهود المبذول في مباريات الدوري لكان لنا شأن آخر في اللقاء، نعاني من إرهاق نتيجة تعاقب المباريات، تفكيرنا في الدوري أكثر، تنتظرنا مباراة بعد ثلاثة أيام ضد بيراميدز".

وأضاف، "لقد لعبنا ضد المقاصة ثم الزمالك وبيراميدز في ستة أيام، إنه رقم قياسي، الزمالك نجح في إبطال قوة وحماس الإسماعيلي في الدوري خلال مباراة اليوم، وهذه قوة وبراعة للمنافس يجب الاعتراف بها، الزمالك أفضل فريق على الإطلاق مع احترامي لباقي المنافسين، إنه فريق كبير جدا، رغم النقص العددي نجح في إغلاق خطوطه والاعتماد على المرتدات، أشيد بالأداء التحكيمي بدون تقنية الفيديو، كل قراراته سليمة".