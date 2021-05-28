شكرا لقرائتكم خبر عن الغندور يفتح النار على أمين عمر : «مايحكمش تاني للزمالك.. إحنا بنلعب في غانا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شنّ الاعلامي خالد الغندور، هجوماً شرساً على الحكم أمين عمر الذي أدار مباراة الزمالك والإسماعيلي مساء الخميس، بثمن نهائي مسابقة كأس مصر.

وفاز الزمالك بـ 10 لاعبين على الإسماعيلي بهدف دون رد وتأهل لربع نهائي الكأس، بعد طرد لاعبه أشرف بن شرقي نهاية الشوط الأول.

وقال الغندور: «مش عايز أمين عمر يحكم ماتشات تاني للزمالك».

وأوضح:«رأينا ماذا يحدث في المباريات بدون تقنية الفار والظلم الواضح ضد الزمالك».

وأكمل:«أمين عمر كان سعيداً بتوجيه الانذارات للاعبي الزمالك، فشاهدنا لاعبين يحاولوا الاعتداء على الحكام ولا يسِهر في وجههم البطاقات الحمراء عكس ما حدث مع بن شرقي».

وأنهى تصريحاته: «مندهش من انذار الحارس محمد عواد وهو مصاباً، وأشعر اننا كوملكاوية نلعب في غانا أو نيجيريا ولسنا في مصر وفريق مصري يخوض الدوري في بلاده».