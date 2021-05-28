شكرا لقرائتكم خبر عن الشوربجي يواجه بول كول في نهائي بطولة الجونة للإسكواش.. ونوران جوهر تكتسح الأمريكية أماندا صبحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل اللاعب المصري محمد الشوربجي المصنف الثاني عالمياً إلى الدور النهائي من بطولة الجونة الدولية للاسكواش، بعدما تخطى عقبة مواطنه فارس دسوقي المصنف سابع عالمياً في لقاء دور نصف النهائي من البطولة المقامة على أرض مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة (GCCC). استمرت المبارة لمدة 68 دقيقة، التي نجح خلالها الشوربجي في حسم نتيجة المباراة لصالحه بعد الفوز في ثلاثة أشواط مقابل شوط بنتيجة 1/3 ليتم اعلان فوز الشوربجي، ليصعد بذلك للدور النهائي ليواجه غداً بول كول المصنف الرابع عالمياً. وجاءت نتيجة أشواط المباراة، كالتالي، 11/6، 11/9، 8/11، 11/4 في مباراة قوية من جانب اللاعبين.

على صعيد آخر، اكتسحت اللاعبة نوران جوهر نظيرتها الأمريكية أماندا صبحي في نصف نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش، 3/0 والتي تقام في الجونة للمرة التاسعة، أحد أهم مدن اوراسكوم للتنمية خلال الفترة الحالية، لتصعد لنهائي البطولة. وجاءت نتيجة أشواط المباراة، كالتالي، 11/6، 11/8، 11،2، في مباراة قوية من جانب نوران جوهر. وسيطرت نوران جوهر بشكل كامل على المباراة وفرضت سيطرتها التامة على الأمريكية أماندا صبحي، في واحدة من أفضل المبارايات ببطولة الجونة. وأظهرت نوران جوهر قوة كبيرة، وأكدت تفوقها على منافستها الأمريكية وتواصل مستوياتها الرائعة في البطولة حتى الآن. ويعد ٢٠٢١ هو العام التاسع لبطولة الجونة المفتوحة للأسكواش، حيث اعتادت الجونة – أكثر مدن شركة أوراسكوم للتنمية تميزاً-استضافة البطولة منذ عام 2010. ومع ذلك، ستقام المراحل الأولى من البطولة هذا العام بمشاركة أفضل ٩٦ لاعب ولاعبة اسكواش من ٢١ دولة حول العالم.

ونظرًا لتداعيات جائحة كوفيد -19، حرصت اللجنة المنظمة للبطولة على تطبيق بروتوكولات احترازية صارمة للغاية باتباع إجراءات مشددة للصحة والسلامة، بما في ذلك مفهوم «الفقاعة الطبية»، الذي أثبت كفاءته في الأحداث الرياضية الدولية السابقة، التي استضافتها مصر في وقت سابق من هذا العام. وتعتبر بطولة الجونة الدولية للاسكواش واحدة من أهم الأحداث البلاتينية للاتحاد الدولي لمحترفي الأسكواش (PSA)، كما تعد واحدة من بطولات الاسكواش الثمانية الأكبر حول العالم من حيث قيمة الجائزة وحجمها والنقاط التي تعتمد عليها تصنيفات اللاعبين الدوليين، حيث يصل إجمالي قيمة الجوائز المقدمة إلى ٣٠٠،٠٠٠ دولار أمريكي.