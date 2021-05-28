شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدخل مباراة الجونة بدون مدير فني و8 لاعبين أساسيين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، أزمة حقيقية قبل مواجهته المقبلة امام فريق الجونة، المقرر إقامتها الاثنين المقبل، على ملعب خالد بشارة، بمحافظة البحر الأحمر، ضمن منافسات الجولة 25 لبطولة الدوري العام.

ويغيب الرباعي طارق حامد والمغربي أشرف بن شرقي والثنائي التونسي حمزة المثلوثي وفرجاني ساسي عن صفوف الزمالك، في مباراة الجونة، بسبب الإيقاف،

حيث تعرض طارق حامد لطرد مباشر في مباراة الزمالك الماضية امام المصري البورسعيدي بالدوري، مما ادى لغيابه عن لقاء الإسماعيلي في كأس مصر، والذي فاز فيه المارد الابيض، بالإضافة مواجهة الجونة القادمة، كما تعرض اشرف بن شرقى للطرد بعد حصوله على إنذارين، ليغيب ايضا عن المباراة المقبلة.

فيما يغيب حمزة المثلوثي وفرجاني ساسي عن المباراة بعد حصولهما على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة الإسماعيلي، بينما من المتوقع غياب حازم إمام الظهير الأيمن للفريق، بسبب إصابة عضلية غادر على أثرها اللقاء في الشوط الأول، بالإضافة إلى غياب الثلاثي محمود علاء وحميد أحداد وعبدالله جمعة بسبب الإصابة.

كما سيغيب باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق عن المباراة بعد طرده من قبل امين عمر حكم مباراة الإسماعيلى بعد اعتراضه على طرد بن شرقي.