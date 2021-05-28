الآسيوي يعدل آلية التأهل للمونديال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أمس الخميس أنه اطلع على القرار الصادر عن مكتب مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، حول الترتيب النهائي لمجموعات التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين، في أعقاب إعلان كوريا الشمالية انسحابها من التصفيات يوم 16 مايو الحالي.

وأوضح الاتحاد الآسيوي في بيان رسمي «ضمن جهود ضمان العدالة لجميع المنتخبات المشاركة، فقد تقرر إلغاء نتائج جميع مباريات منتخب كوريا الشمالية وبالإضافة إلى ذلك، بعد انتهاء جميع مباريات التصفيات الآسيوية والتعرف على أصحاب المركز الثاني في كل مجموعة، سيتم إلغاء نتائج مباريات صاحب المركز الثاني مع صاحب المركز الخامس في كل مجموعة من المجموعات الأولى وحتى السابعة، لضمان احتساب عدد متساو من المباريات لجميع الفرق التي حصلت على المركز الثاني، وتفادي الإخلال بمبدأ التكافؤ بين هذه المجموعات السبع والمجموعة الثامنة التي باتت تضم 4 منتخبات»

وأوضح «بعد اعتماد عدد متساو من المباريات لكل المنتخبات ولتحديد أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني سيتم الاعتماد على أكبر عدد من النقاط في مباريات المجموعة ثم فارق الأهداف في مباريات المجموعة ثم أكبر عدد من الأهداف المسجلة في مباريات المجموعة، وأخيرا اللعب النظيف والمتضمن أقل عدد من النقاط التي يتم احتسابها بالاعتماد على عدد البطاقات الصفراء والحمراء التي يحصل عليها الفريق في مباريات المجموعة قبل اللجوء لخيار القرعة.

وتستأنف مباريات التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين اعتبارا من اليوم، حيث تقام 57 مباراة في غضون 19 يوما تختتم المنافسات يوم 15 يونيو المقبل.

كيفية تحديد أفضل 4 حاصلين على الثاني:

