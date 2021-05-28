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مساعد مدرب الأخضر يدرب فولفسبورج

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- بواسطة أيمن الوشواش - ذكرت تقارير إعلامية أمس أن القائد السابق لبايرن ميونخ، الهولندي مارك فان بوميل يستعد لتدريب فولفسبورج الألماني عقب رحيل أوليفر جلاسنر لتدريب انتراخت فرانكفورت.

واتفق فولفسبورج مع فان بوميل (44 عاما) على الخطوط العريضة، تمهيدا للإعلان عن توليه منصب المدير الفني للفريق الأسبوع المقبل عقب توقيع العقود.

ولعب فان بوميل في صفوف بايرن بين عامي 2006 و2011 كما لعب في صفوف إيندهوفن الهولندي وبرشلونة الإسباني وميلان الإيطالي وعمل مدربا لإيندهوفن حتى ديسمبر 2019، ومساعدا لحماه بيرت فان مارفيك في تدريب المنتخبين السعودي والأسترالي. وقاد جلاسنر فريق فولفسبورج للتأهل إلى في الموسم الماضي، لكن تأكد انتقاله لتدريب فرانكفورت.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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