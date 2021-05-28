مساعد مدرب الأخضر يدرب فولفسبورج

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واتفق فولفسبورج مع فان بوميل (44 عاما) على الخطوط العريضة، تمهيدا للإعلان عن توليه منصب المدير الفني للفريق الأسبوع المقبل عقب توقيع العقود.
ولعب فان بوميل في صفوف بايرن بين عامي 2006 و2011 كما لعب في صفوف إيندهوفن الهولندي وبرشلونة الإسباني وميلان الإيطالي وعمل مدربا لإيندهوفن حتى ديسمبر 2019، ومساعدا لحماه بيرت فان مارفيك في تدريب المنتخبين السعودي والأسترالي. وقاد جلاسنر فريق فولفسبورج للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، لكن تأكد انتقاله لتدريب فرانكفورت.
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