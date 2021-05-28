شكرا لقرائتكم خبر مجلس وزراء الرياضة العرب يعقد دورته العادية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقد مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب أمس أعمال دورته العادية الـ 44 افتراضيا برئاسة اليمن، ومشاركة وزراء الشباب والرياضة العرب، والأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة.

وألقت أبو غزالة خلال الاجتماع، كلمة شملت شكر وزراء الشباب والرياضة على جهودهم الحثيثة في سبيل النهوض بالشباب والرياضة في الوطن العربي خلال جائحة كورونا ، ودعوة وزارات الشباب والرياضة ومؤسسات الشباب بالوطن العربي لزيادة الاستثمار في الشباب والعمل على إدماجه اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأبانت أن جدول أعمال المجلس خلال هذه الدورة يتضمن العديد من المبادرات الشبابية والرياضية المهمة التي من المفترض أن تنظم على أرض الواقع لولا الظروف التي يمر بها العالم من استمرار انتشار جائحة كورونا ومن بينها الاحتفال ببغداد عاصمة الشباب العربي، وإطلاق جائزة التميز للشباب العربي، ومبادرة سفينة النيل للشباب العربي، إضافة إلى بحث دورة الألعاب الرياضية العربية الكبرى وغيرها من الموضوعات التي تسهم في النهوض بالعمل العربي المشترك في مجالي الشباب والرياضة العربية.

من جانبه جدد وزير الشباب والرياضة المصري رئيس الدورة الـ66 للمكتب التنفيذي للمجلس أشرف صبحي، في كلمته التأكيد على أهمية تكاتف الجميع، وتوحيد الجهود والإمكانات وتكثيف الأنشطة العربية والتنوع في البرامج والمشروعات واحتضان الشباب والاستماع إلى أفكارهم ومطالبهم، ومواصلة تنمية مهاراتهم وقدراتهم، وتوفير كل ما يرغبونه من خدمات بما يعزز من مشاركتهم في التنمية لصالح الوطن العربي.

ونوه رئيس المكتب التنفيذي بدعم المجلس الوزاري للشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه وحقوقه الثابتة والتاريخية، مشيرا إلى تقدير المجلس لكل المبادرات والمواقف الوطنية لدعم القضية الفلسطينية على جميع الأصعدة.

وعرض خلال الاجتماع العديد من الموضوعات المهمة التي تخدم الشباب العربي من برامج وأنشطة وجلسات حوارية مثل منتدى الشباب العربي الأوروبي الثامن وبرنامج رحلة المشاعر المقدسة لشباب الدول العربية إلى جانب مشروع القيادات التقنية للشباب العربي ومنصة الشباب العربي ومسابقة بحثية للشباب العربي حول العائد الديموغرافي وجائحة كورونا.