وزير الرياضة يستقبل رئيس أتلتيكو مدريد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي، أمس في مكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، رئيس نادي أتلتيكو مدريد الإسباني إنريكي سيريزو والوفد المرافق له، بحضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل. وهنأ وزير الرياضة رئيس أتلتيكو بمناسبة تحقيق فريقه لقب الدوري الإسباني، قبل أن يناقش الطرفان سبل التعاون المشترك، والاتفاق على دراسة عدد من البرامج الخاصة بالأندية السعودية والنادي الإسباني، من أجل مستقبل أفضل لكرة القدم.



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