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وزير الرياضة يستقبل رئيس أتلتيكو مدريد

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- بواسطة أيمن الوشواش - استقبل وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي، أمس في مكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، رئيس نادي أتلتيكو مدريد الإسباني إنريكي سيريزو والوفد المرافق له، بحضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل.

وهنأ وزير الرياضة رئيس أتلتيكو بمناسبة تحقيق فريقه لقب ، قبل أن يناقش الطرفان سبل التعاون المشترك، والاتفاق على دراسة عدد من البرامج الخاصة بالأندية السعودية والنادي الإسباني، من أجل مستقبل أفضل لكرة القدم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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