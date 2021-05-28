حافلة فريق الزمالك تصل السويس استعدادا لمواجهة الإسماعيلي

الشارقة - اميمة ياسر - وصلت منذ قليل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى ستاد السويس الجديد، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي في كأس مصر.

ويلتقي الزمالك مع الإسماعيلي في تمام الساعة التاسعة مساء، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة.

وفاز الزمالك على حرس الحدود في دور الـ32 من البطولة بثلاث أهداف مقابل هدف.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك مباراة الإسماعيلي بتشكيل يضم كلاً من:

حارس المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : محمد عبدالشافي، محمد عبدالسلام، محمود حمدي الونش، حازم إمام.

خط الوسط : فرجاني ساسي، أحمد سيد زيزو، شيكابالا، بوسف أوباما.

خط الهجوم : أشرف بن شرقي، سيف الدين الجزيري.