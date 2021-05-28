تعرف على موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر - حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف موعدًا جديدًا لنهائي دوري أبطال أفريقيا، في النسخة الحالية الذي سيقام في المغرب.

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف” إقامة نهائي دورى أبطال إفريقيا يوم 27 يوليو المقبل بدلًا من 17 يوليو المقبل.

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " تفاصيل موعد مباراتي النادي الأهلي ضد الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتهما خلال شهر يونيو المقبل .

وأعلن الكاف إقامة مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي فى تونس يوم 18 يونيو ، على ملعب رادس، بينما تقام مباراة العودة يوم 25 من نفس الشهر على ملعب الأهلي السلام، بجولة الإياب ، وتقام المباراتان في التاسعة مساء بتوقيت مصر وتونس.

وصعد فريق الأهلي لـ نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على صن داونز في ربع النهائي بنتيجة 3-1 في المباراتين ليواجه الترجي التونسي.

وتأهل فريق الترجي التونسي إلى دور نصف النهائي لمواجهة الأهلي بعد الفوز على شباب بلوزداد بركلات الجزاء بنتيجة 3-2 ، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأولمبي حمادي العقربي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.