أولمبياد طوكيو: ديوكوفيتش سيشارك في حال السماح بحضور الجمهور

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بلغراد: أكد الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف اول عالميا بأنه سيشارك في مسابقة كرة المضرب في دورة الالعاب الاولمبي في طوكيو فقط في حال السماح للجمهور بمتابعة المباريات.

وجاءت تصريحات ديوكوفيتش بعد ان ارتفعت اصوات عدة مطالبة بخوض المنافسات وراء ابواب موصدة، في حين طالبت احدى جمعية الاطباء بانه يجب الغاء الالعاب الاولمبية بالمطلق.

وقال ديوكوفيتش في مؤتمر صحافي على هامش مشاركته في دورة بلغراد حيث بلغ نصف النهائي "انوي المشاركة في الالعاب الاولمبية طالما سيسمح للجمهور بالتواجد. في حال عدم ذلك، فأني سأفكر مرتين قبل المشاركة".

وديوكوفيتش ليس اول لاعب كرة مضرب يعرب عن قلقه من اقامة الالعاب الاولمبية المقررة من 23 تموز/يوليو الى الثامن من اب/اغسطس المقبلين بعد تأجليها من العام الماضي بسبب تفشي جائحة كوفيد-19، اذ سبقه الى ذلك الاسباني رافايل نادال والاميركية المخضرمة سيرينا وليامس. والامر ينطبق على السويسري روجيه فيدرر الذي ناشد زملاءه بموقف موحد، في حين تساءل النجمان اليابانيان كي نيشيكوري ومواطنته ناومي اوساكا عن جدوى اقامة الالعاب في هكذا ظروف.

وكانت اللجنة المنظمة اتخذت قرارا يقضي بعدم السماح للجماهير الاجنبية بمتابعة منافسات الالعاب الاولمبية، في حين ستعلن قرارها في ما يتعلق بحضور الجمهور المحلي للالعاب في حزيران/يونيو.