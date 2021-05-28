شكرا لقرائتكم خبر عن حسين عبد اللطيف يكشف كيف يواجه الزمالك غيابات ساسى وبن شرقى أمام الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه حسين عبد اللطيف، نجم مصر والزمالك الأسبق، نصيحة لمسئولى القلعة البيضاء بضرورة حسم شراء التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم الفريق المعار من المقاولون العرب بعد تألق خلال المباريات الأخيرة.

وقال نجم الزمالك الأسبق، فى تصريحات للاستوديو التحليلى بتليفزيون الخليج 365، الذى يقدمه عمر الأيوبى، إن سيف الدين الجزيرى يقدم مستوى ثابتا ويتألق من مباراة لأخرى، ويستطيع حل أزمة الهجوم فى رأس الحربة.

وطالب حسين عبد اللطيف حراس مرمى الزمالك الثلاثى محمد عواد ومحمد أبو جبل وجنش، بضرورة رحيل أحد الحراس نهاية الموسم للإعارة حفاظا على قوتهم، لأنهم حراس عمالقة، وحدد عبد اللطيف كلامه بأن عواد يسير بشكل رائع ومستواه عال جدا، وعلى جنش وأبو جبل البحث عن فرصة للعب خارج الزمالك، فجنش حارس ممتاز، وأبوجبل يراه الأفضل ومنافسا لمحمد الشناوى حارس الأهلى فى حراسة مرمى منتخب مصر.

وعن غيابات الزمالك أمام الجونة يوم الأحد المقبل، قال نجم القلعة البيضاء الأسبق، إن الغيابات صعبة فى عناصر مؤثرة وهى فرجانى ساسى وبن شرقى وحمزة المثلوثى وبالطبع الأداء يتأثر ولكن يرى أن عودة إمام عاشور ستعوض غياب فرجانى ساسى للإيقاف للإنذار الثالث، بينما احمد عيد سيلعب فى الجبهة اليمنى ليعوض غياب المثلوثى للإيقاف للإنذار الثالث، أما بن شرقى سيكون مكانه زيزو أو أوباما.

وحقق فريق الزمالك الفوز على الإسماعيلى بهدف دون رد سجله المغربى أشرف بن شرقى فى المباراة التى جمعتهما مساء الخميس على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات دور الستة عشر لكأس مصر، ليحصد الزمالك بطاقة التأهل لدور الثمانية ويضرب موعدًا مع نظيره مصر المقاصة.