شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الدين الجزيرى "فارس" مباراة الزمالك والإسماعيلى فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج التونسى سيف الدين الجزيرى، مهاجم نادى الزمالك، بلقب فارس مباراة القلعة البيضاء، أمام الإسماعيلى، فى المباراة التى أقيمت مساء الخميس، أمام نظيره الإسماعيلى، فى دور الـ16 لبطولة كأس مصر، التى انتهت بفوز أبناء ميت عقبة، بهدف نظيف، ليتأهل لمواجهة مصر المقاصة، فى دور الثمانية من البطولة.

وكتب الحساب الرسمى لنادى الزمالك، عبر حسابه على تويتر: "فارس مباراة اليوم هو سيف الدين الجزيرى".





وضرب فريق الزمالك موعدًا مع نظيره مصر المقاصة، فى مواجهات دور الثمانية ببطولة كأس مصر، بعدما حصد بطاقة التأهل بالفوز على الإسماعيلى بهدف دون رد، سجله المغربى أشرف بن شرقى فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الخميس على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات دور الستة عشر لكأس مصر.

ومن المنتظر أن تقام مباراة الزمالك والمقاصة يوم 4 يونيو المقبل، على استاد السويس الجديد، الأمر الذى سيدفع فريق الزمالك لمغادرة السويس حاليًا والتوجه إلى الجونة لمواجهة فريق الجونة ضمن منافسات دور الـ 25 من مسابقة الدورى الممتاز، ثم العودة مرة أخرى للسويس لمواجهة المقاصة.

ويستعيد الزمالك جهود الثنائى محمد عبد الغنى وإمام عاشور فى مباراة الفريق المقبلة أمام الجونة، بعد رفع الإيقاف عن الثنائي، حيث غاب مدافع الفريق عن مباراة الإسماعيلى بسبب الإيقاف لحصوله على الإنذار الثالث فى لقاء المصرى، بينما انتهت عقوبة الإيقاف 12 لقاء الخاصة بعاشور وكان آخرها أمام الإسماعيلى.