شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة دودو الجباس مهاجم بيراميدز بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض دودو الجباس مهاجم فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز للإصابة بفيروس كورونا، قبل مواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم الأحد المقبل.

وجاءت نتيجة مسحة دودو الجباس إيجابية ليتأكد من إصابته بالفيروس، ويدخل اللاعب حاليا الحجر المنزلي لحين شفاءه والانضمام لتدريبات فريقه.

وكانت إدارة المسابقات باتحاد الكرة قررت تعديل موعد مباراة بيراميدز والإسماعيلي في الجولة 25 من الدوري الممتاز والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، وأخطرت إدارة المسابقات نادي بيراميدز بتعديل موعد المباراة لتكون في التاسعة مساء بدلا من الساعة السابعة على استاد الدفاع الجوي.

وأرسل مسئولو الإسماعيلى احتجاجا لاتحاد الكرة أعقاب قرار الأخير بتأجيل مواجهة بيراميدز مع المقاولون والتى كان المقرر له أمس الخميس، دون تأجيل قمة الإسماعيلى مع الزمالك فى كأس مصر.

وفند مسئولو النادى فى الاحتجاج أن تأجيل مباراة بيراميدز دون النظر لموقف الإسماعيلى يؤكد غياب مبدأ التكافؤ والعدل والوقوف على مسافة واحدة بين جميع الأندية، وهو ما يضر بالمسابقة.

وثانى أسباب الاحتجاج تتمثل فى تغيير ترتيب المباريات، فضلا عن حصول المنافس "بيراميدز" على فترة راحة أطول.

وأتم مسئولو الدراويش فى ختام الاحتجاج أن الفريق فى حالة ضغط كبير ويخوض مباراة كل ثلاثة أيام على عكس المنافسين.