شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى ونهضة بركان المغربى اليوم الجمعة 28 / 5 / 2021 بالسوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه النادى الأهلى بطل دورى أبطال أفريقيا، نظيره نهضة بركان المغربى بطل الكونفدرالية الأفريقية فى السوبر الأفريقى على استاد جاسم بن حمد بنادى السد القطري، فى لقاء يبحث فيه المارد الأحمر عن اعتلاء عرش زعامة أفريقيا والتتويج باللقب السابع في السوبر الإفريقي، الغائب عن دولاب بطولات الاهلى منذ عام 2014، عندما توج الفريق باللقب السادس في تاريخه، على حساب فريق الصفاقسي التونسي

موعد مباراة الاهلى ونهضة بركان المغربى

تقام مباراة الاهلى ونهضة بركان المغربى في تمام السادسة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة ، حيث يبحث المارد الأحمر عن لقبه السابع فى البطولة بعدما غابت عن خزائنه منذ عام 2014 آخر ألقابه، بينما يتطلع نهضة بركان لاعتلاء منصة التتويج به للمرة الأولى فى تاريخه وكتابه اسمه فى سجلا الأبطال.

السوبر الافريقى في قطر للمرة الثالثة على التوالي

ستقام مباراة السوبر فى قطر للعام الثالث على التوالى، بناءً على اتفاقية مع الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، وتقام المباراة دون حضور جماهيرى، بسبب فيروس كورونا.

فلافيو والغزال هدافا الاهلى في السوبر الافريقى

ويتقاسم الثنائي الأنجولي أمادو فلافيو؛ مهاجم الأهلي السابق، وعمرو جمال مهاجم الأهلى المعار إلى طلائع الجيش، صدارة هدافي الفريق الأحمر في بطولة السوبر الإفريقي برصيد هدفين لكل لاعب.

أول نسخة من لقب السوبر الأفريقي كانت عام 1993

توج 15 فريقا بلقب السوبر الأفريقى منذ أول نسخة عام 1993، وتمثل الفرق المتوجة باللقب تسعة بلدان وهى تونس والجزائر والمغرب ومصر والكونغو الديمقراطية ونيجيريا والكوت ديفوار وجنوب إفريقيا وغانا.

ويعد الأهلى أكثر الفرق مشاركة فى نهائيات السوبر فى 8 مناسبات يليه مازيمبى الكونغولى 5 نهائيات خاضها، ويأتى الزمالك المصرى فى المركز الثالث بمشاركته فى أربع نهائيات.

الأهلى أكثر الأندية التي توجت باللقب برصيد 6 ألقاب، خلفه الزمالك بـ4 ألقاب فقط.

يمتلك الأهلى رقمًا قياسيًا خاصًا فى بطولة السوبر الإفريقى، حيث هو الفريق الوحيد الذى فاز بكأس السوبر مرتين متتاليتين، وفعلها مرتين (2007، 2008 و2013، 2014)، ولحقه فريق واحد فقط تمكن من الفوز بكأس السوبر مرتين متتاليتين، إنيمبا من نيجيريا (2004 و2005).