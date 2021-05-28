شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يغرم الزمالك 50 ألف جنيه بسبب "جنش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسبب محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى الزمالك، فى غرامة جديدة على نادى الزمالك، من جانب اتحاد الكرة قدرها 50 ألف جنيه، بعدما قذف كرة داخل الملعب خلال لقاء الإسماعيلي بدور الـ16 لبطولة كأس مصر.

وأشهر الحكم أمين عمر الذى أدار المباراة البطاقة الصفراء فى وجه جنش بسبب إلقائه بإحدى الكرات داخل ملعب استاد السويس، ووفقا للائحة سيتم تغريم الزمالك 50 ألف جنيه بسبب هذه الواقعة.

وتأهل الزمالك لدور الـ8 لبطولة كأس مصر عقب الفوز على الإسماعيلى بهدف نظيف، ليواجه مصر المقاصة يوم 4 يونيو المقبل باستاد السويس الجديد.

على صعيد متصل، كشف مسئولو اتحاد الكرة أن تقرير الحكم أمين عمر سيحسم عقوبة الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للزمالك بعد واقعة نزوله الملعب للاعتراض على الحكم، عقب طرد أشرف بن شرقى لاعب الزمالك فى مباراة الإسماعيلى، بجانب تعديه لفظيا على الحكام بين الشوطين.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن اللائحة تنص على إيقاف كارتيرون من مباراة واحدة إلى 4 مباريات فى هذه الحالة، وسيتم حسم هذا الأمر بعد الاطلاع على تقرير الحكم، بجانب غرامة مالية قدرها 70 ألف جنيه بواقع 20 ألف جنيه للاعتراض على الحكم، و50 ألفا أخرى بسبب سحب الفريق والتحريض على الانسحاب من اللقاء قبل العودة واستئناف المباراة.

وشهدت المباراة أحداثا ساخنة فى الشوط الأول عقب طرد الحكم أمين عمر للاعب الزمالك بن شرقى، وهو ما دفع كارتيرون لنزول أرض الملعب للاعتراض على القرار قبل أن يشهر الحكم البطاقة الحمراء فى وجهه ليغادر أرض الملعب.