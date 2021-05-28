شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة السابق: تم اختراق حسابى على فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة السابق، أنه تم اختراق الصفحة الشخصية له عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، من قبل بعض الأشخاص، وكتابة بعض المنشورات الخاطئة التى تسىء لرموز وشخصيات بالوسط الرياضى.

وأوضح خالد عبد العزيز خلال تصريحات خاصة لليوم السابع أنه يعمل على استعادة الصفحة الخاصة به على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأشخاص الذين قاموا باختراق حسابه الخاص والقبض عليهم.