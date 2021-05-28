شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشريني: مواجهة نوران فى نهائى بطولة الجونة تثبت قوة الاسكواش المصرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكدت البطلة المصرية نور الشربيني أن هانيا الحمامي لاعبة واعدة ينتظرها مستقبل كبير، وقالت نور في تصريحات صحفية عقب فوزها بمباراة الدور نصف النهائي على هانيا الحمامي في مباراة الدور نصف النهائي ببطولة الجونة للاسكواش: "هانيا ينتظرها مستقبل كبير، ما زالت لاعبة شابة ولكنها اكتسبت الكثير من الخبرات".
وواصلت نور: "مواجهة نوران جوهر في نهائي البطولة تؤكد قوة الاسكواش المصري، ولا أفكر في التصنيف العالمي وكل التركيز على المباراة، وسبق وتواجهت مع نوران في مباريات كثيرة".
وتأهلت نور الشربيني، المصنفة الأولى عالميا، إلى المباراة النهائية ببطولة الجونة الدولية للاسكواش، والتي تستضيفها مدينة الجونة في الفترة بين 20 إلى 28 مايو الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 150 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.
وفازت الشربيني على مواطنتها المصرية هانيا الحمامي المصنفة السادسة بنتيجة 3-2، في مباراة استغرقت 74 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 11-7, 7-11, 7-11, 11-5، وبذلك تواجه نور الشربيني، كنافستها نوران جوهر في المباراة النهائية للبطولة.
وتعتبر بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA (الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش)، واحدة من بطولات العالم الثامنة الأكبر حول العالم في رياضة الاسكواش من حيث قيمة الجائزة وحجمها ونقاطها التي يتم تصنيف اللاعبين الدوليين على أساسها، ويبلغ مجموع جوائز البطولة 300,000 دولار، وتعد النسخة التاسعة من البطولة هي أول حدث رياضي يقام على أرض مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة (GCCC)، كما تحظى هذه النسخة باهتمام ومتابعة إعلامية محلية وعالمية كبيرة، حيث ستتم إذاعتها دوليا عبر أكثر من 70 قناة تليفزيونية.