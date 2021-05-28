شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشريني: مواجهة نوران فى نهائى بطولة الجونة تثبت قوة الاسكواش المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت البطلة المصرية نور الشربيني أن هانيا الحمامي لاعبة واعدة ينتظرها مستقبل كبير، وقالت نور في تصريحات صحفية عقب فوزها بمباراة الدور نصف النهائي على هانيا الحمامي في مباراة الدور نصف النهائي ببطولة الجونة للاسكواش: "هانيا ينتظرها مستقبل كبير، ما زالت لاعبة شابة ولكنها اكتسبت الكثير من الخبرات".

وواصلت نور: "مواجهة نوران جوهر في نهائي البطولة تؤكد قوة الاسكواش المصري، ولا أفكر في التصنيف العالمي وكل التركيز على المباراة، وسبق وتواجهت مع نوران في مباريات كثيرة".