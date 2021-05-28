شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الجزيري: سنغلق صفحة الإسماعيلى للفوز على الجونة فى الدورى والمقاصة بالكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد التونسى سيف الجزيرى، لاعب فريق الزمالك، أن لاعبى الأبيض سيغلقون صفحة الإسماعيلى فى كأس مصر، ويبدأون التفكير فى المباراة المقبلة أمام الجونة ببطولة الدورى.

وأضاف الجزيرى فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت أن الزمالك سيركز فى لقاء الجونة للفوز بالنقاط الثلاث، ويستعد لمواجهة المقاصة بالكأس، حتى يضمن الفريق مباريات الدورى والكأس.

وعن كونه المهاجم الأول فى الفريق قال اللاعب التونسى: "أنا لاعب محترف، ولازم أكون جاهز فى أى وقت وفى كل ثانية، وكارتيرون دائما يحفزني".