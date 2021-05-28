شكرا لقرائتكم خبر عن حسين عبد اللطيف لـ تليفزيون الخليج 365: الزمالك بروح الجيل الذهبى وفيصل وعيد يستحقون الثقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسين عبد اللطيف، نجم مصر والزمالك الأسبق، أن الفريق الأبيض يواصل تقديم العروض القوية بفوز مهم على الإسماعيلى بهدف بن شرقى فى دور 16 كأس مصر، رغم الظروف المعاكسة التى تواجهه فى كل مباراة من غيابات أو إصابات مفاجئة.

وحقق فريق الزمالك الفوز على الإسماعيلى بهدف دون رد سجله المغربى أشرف بن شرقى فى المباراة التى جمعتهما مساء الخميس على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات دور الستة عشر لكأس مصر، ليحصد الزمالك بطاقة التأهل لدور الثمانية ويضرب موعدًا مع نظيره مصر المقاصة.

وأضاف نجم الزمالك الأسبق، فى تصريحات للاستوديو التحليلى بتليفزيون الخليج 365، الذى يقدمه عمر الأيوبى، أن فريق الزمالك الأقوى فى الدورى ومصر حاليا، ويضم مجموعة لاعبين الأفضل فى الملاعب حاليا، ويعيد لى ذاكرة جيلنا فى القلعة البيضاء أيام إسماعيل يوسف واشرف قاسم وعصام مرعى وايمن منصور والتميز بالروح العالية والرغبة فى الفوز حتى آخر اللحظات مهما كانت الظروف.

وأبدى عبد اللطيف سعادته بمستوى اللاعبين والحفاظ على مستوى الفريق رغم الغيابات المؤثرة طارق حامد ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وهم أعمدة أساسية لم نشعر بفارق ألا حامد نظرا لابتعاد محمود عبد العزيز عن الملاعب فترة طويلة للإصابة.

وقال حسين عبد اللطيف إن هناك تغييرات يجريها كارتيرون فى صفوف الزمالك من مباراة لأخرى لا يجد مبررا لها، ومثالا عدم الاعتماد على أسامة فيصل المهاجم الواعد فهو يستحق التواجد دائما فى قائمة الفريق وضرورة مشاركة باستمرار حتى يكون ذخيرة الأبيض مستقبلا.. وفى نفس الوقت لا أجد مبرر للاعتماد على حمزة المثلوثى فهو لا يستحق اللعب فى صفوف الزمالك وعندنا أحسن منه كثيرين، وأبرزهم أحمد عيد اللاعب الصاعد الذى يستحق فرصة أكبر.