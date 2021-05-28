شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن قائمة الفريق لمواجهة الجونة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن قائمة الفريق التي ستخوض مباراة الجونة المقبلة.

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى : محمود عبدالرحيم "جنش" – محمد عواد – محمد أبو جبل.

خط الدفاع : حازم إمام - أحمد عيد – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني - محمد عبد السلام – حسام عبد المجيد – محمد عبد الشافي - أحمد فتوح.

خط الوسط : محمود عبد العزيز "زيزو" – إمام عاشور - محمد أشرف "روقا" – حمدي علاء - يوسف "أوباما" – إسلام جابر – أحمد سيد "زيزو" – سيف فاروق جعفر – حسام أشرف - محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – مروان حمدي – أسامة فيصل - يوسف أسامة نبيه.

ويفقد الزمالك عدد من عناصره في مباراة الجونة أبرزهم طارق حامد وفرجاني ساسي وحمزة المثلوثي و أشرف بن شرقي للإيقاف، ومحمود علاء و حميد أحداد وعبدالله جمعة للتأهيل من الإصابات.

ويلتقي الزمالك مع الجونة في المباراة المقرر لها الأحد المقبل بالجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز. وكان الزمالك قد فاز على الإسماعيلي مساء الخميس بهدف دون رد ليتأهل لربع نهائي كأس مصر.