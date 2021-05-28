شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الدين الجزيري: الجميع على قدر المسئولية ونسعى للفوز بالدوري والكأس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعرب التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على الإسماعيلي بهدف دون رد في دور الستة عشر لبطولة كأس مصر، والتأهل للدور ربع النهائي للبطولة.
وقال اللاعب في تصريحاته عقب المباراة: "الفوز باللقاء مهم في ظل طرد بن شرقي واللاعبون كانوا رجالا بالرغم من استكمال الفريق المباراة بعشرة لاعبين والجميع كان على قدر المسئولية".
وأضاف اللاعب أن هناك روحا بالفريق والجميع يبذل مجهودات كبيرة من أجل التتويج بالدوري والكأس، وأضاف أنه يعمل على تطوير نفسه، مشددًا على أن الانضمام لمنتخب تونس يمنحه دفعة للمزيد من العمل.
من ناحية أخرى كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك عن إصابة حازم إمام الظهير الأيمن للفريق في العضلة الأمامية وهي الإصابة التي تعرض لها في مباراة الإسماعيلي في كأس مصر.
وأوضح أسامة أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية خلال الساعات القليلة المقبلة وسيجرى أشعة للوقوف على حجم الإصابة التي تعرض لها الظهير الأيمن.
من جانبه أكد الدكتور منتصر الرملاوي المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، غياب التونسي حمزة المثلوثي لاعب الفريق عن مباراة الجونة للإيقاف، وفي نفس الوقت يغيب التونسي فرجاني ساسي عن الفريق في لقاء الجونة للإيقاف لحصوله على البطاقة الصفراء الثالثة في لقاء اليوم.
كما يغيب اشرف بن شرقي عن المباراة أيضا بسبب حصوله علي طرد في مباراة اليوم، ويلتقي الزمالك مع الجونة يوم الأحد المقبل، على ستاد الجونة، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون للدوري الممتاز.
وفاز الزمالك على الإسماعيلي بهدف دون رد في دور الستة عشر لكأس مصر، سجله أشرف بن شرقي، ليتأهل الفريق الأبيض لدور الثمانية لمواجهة المقاصة.