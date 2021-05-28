شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الدين الجزيري: الجميع على قدر المسئولية ونسعى للفوز بالدوري والكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على الإسماعيلي بهدف دون رد في دور الستة عشر لبطولة كأس مصر، والتأهل للدور ربع النهائي للبطولة.

وقال اللاعب في تصريحاته عقب المباراة: "الفوز باللقاء مهم في ظل طرد بن شرقي واللاعبون كانوا رجالا بالرغم من استكمال الفريق المباراة بعشرة لاعبين والجميع كان على قدر المسئولية".

وأضاف اللاعب أن هناك روحا بالفريق والجميع يبذل مجهودات كبيرة من أجل التتويج بالدوري والكأس، وأضاف أنه يعمل على تطوير نفسه، مشددًا على أن الانضمام لمنتخب تونس يمنحه دفعة للمزيد من العمل.

من ناحية أخرى كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك عن إصابة حازم إمام الظهير الأيمن للفريق في العضلة الأمامية وهي الإصابة التي تعرض لها في مباراة الإسماعيلي في كأس مصر.

وأوضح أسامة أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية خلال الساعات القليلة المقبلة وسيجرى أشعة للوقوف على حجم الإصابة التي تعرض لها الظهير الأيمن.

من جانبه أكد الدكتور منتصر الرملاوي المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، غياب التونسي حمزة المثلوثي لاعب الفريق عن مباراة الجونة للإيقاف، وفي نفس الوقت يغيب التونسي فرجاني ساسي عن الفريق في لقاء الجونة للإيقاف لحصوله على البطاقة الصفراء الثالثة في لقاء اليوم.

كما يغيب اشرف بن شرقي عن المباراة أيضا بسبب حصوله علي طرد في مباراة اليوم، ويلتقي الزمالك مع الجونة يوم الأحد المقبل، على ستاد الجونة، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون للدوري الممتاز.

وفاز الزمالك على الإسماعيلي بهدف دون رد في دور الستة عشر لكأس مصر، سجله أشرف بن شرقي، ليتأهل الفريق الأبيض لدور الثمانية لمواجهة المقاصة.