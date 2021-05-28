شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستدعى نجل المدرب العام لمباراة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بإخطار يوسف أسامة نبيه، لاعب فريق الشباب، بالانضمام إلى معسكر الفريق استعدادا لمواجهة الجونة يوم الأحد المقبل في الدوري، وتوجه يوسف نبيه نجل أسامة نبيه المدرب العام بصحبة أحمد عيد إلى مطار القاهرة، من أجل اللحاق بالفريق إلى الجونة للانتظام في المعسكر استعدادا للمباراة.

من جانبه أكد الدكتور منتصر الرملاوي المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، غياب التونسي حمزة المثلوثي لاعب الفريق عن مباراة الجونة للإيقاف، وفي نفس الوقت يغيب التونسي فرجاني ساسي عن الفريق في لقاء الجونة للإيقاف لحصوله على البطاقة الصفراء الثالثة في لقاء اليوم.

كما يغيب أشرف بن شرقي عن المباراة أيضا بسبب حصوله علي طرد في مباراة اليوم، ويلتقي الزمالك مع الجونة يوم الأحد المقبل، على ستاد الجونة، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون للدوري الممتاز.

كما تعرض الثنائي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك واشرف بن شرقي لاعب الفريق للطرد معا في الدقيقة 45 + 1 من عمر مباراة الإسماعيلي المقامة حاليا ضمن مباريات دور الـ 16 لكأس مصر. وتعرض بن شرقي للطرد بسبب تدخل عنيف مع لاعب الإسماعيلي بينما تم طرد كارتيرون بسبب اعتراضه.