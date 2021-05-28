شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال: الإسماعيلى يلعب تحت ضغط كبير ولم نستغل طرد بن شرقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الإسماعيلى، أنه كان يتمنى الفوز على الزمالك فى دور 16 من كأس مصر، إلا أن التوفيق غاب عن الدراويش.

وقال جلال فى تصريحات لبرنامج استاد مصر الذى يذاع على قناة أون تايم سبورت الذى يقدمه تامر صقر: "كان نفسنا نفوز وكان عندنا فرصة إن الزمالك يلعب بـ10 لاعبين بعد طرد بن شرقى لكن التوفيق غاب عنا".

وأضاف جلال أن اللاعبين خاضوا اللقاء واللقاءات السابقة تحت ضغط كبير، لكن ظهروا بمستوى وأداء مميز جعلهم قادرين على تحسين موقف الفريق فى جدول ترتيب الدورى، وهو ما تمت ملاحظته خلال المباريات السابقة بالدورى.

وحقق فريق الزمالك الفوز على الإسماعيلى بهدف دون رد سجله المغربى أشرف بن شرقى فى المباراة التى جمعتهما مساء، الخميس على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات دور الستة عشر لكأس مصر، ليحصد الزمالك بطاقة التأهل لدور الثمانية ويضرب موعدًا مع نظيره مصر المقاصة.