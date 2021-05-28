شكرا لقرائتكم خبر عن فخر الدين بن يوسف: الكرة مكسب وخسارة والزمالك فريق كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى فخر الدين بن يوسف لاعب فريق الإسماعيلى رضاه عن اداء فريقه أمام الزمالك فى دور الـ16 من بطولة كأس مصر والتى انتهت بفوز الفريق الأبيض.

وقال بن يوسف فى تصريحات لقناة اون تايم سبورت إن الكرة مكسب وخسارة، ولاعبو الإسماعيلى أدوا ما عليهم أمام فريق كبير كالزمالك، يستطيع قراءة الملعب.

وأشار اللاعب إلى الجهد الذى يبذله إيهاب جلال مع لاعبى الفريق، فقال اللاعب إن المدير الفنى لديه ثقة في النفس، وخطط تكتيكية مما أدى إلى تحسن مستوى الفريق.