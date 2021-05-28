شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشوربحي يتخطى فارس الدسوقى ويتأهل لنهائى بطولة الجونة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل محمد الشوربجي، المصنف الثاني عالميا لرجال الأسكواش، إلى المباراة النهائية ببطولة الجونة الدولية للاسكواش، والتى تستضيفها مدينة الجونة في الفترة بين 20 إلى 28 مايو الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 150 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وفاز الشوربجي على منافسه فارس الدسوقي في مباراة الدور نصف النهائي بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-6, 11-9, 8-11, 11-6، وبذلك يواجه الشوربجي نظيره النيوزلاندي بول كول المصنف الرابع عالميا في المباراة النهائية للبطولة.

وكشف محمد الشوربجي المصنف الثاني عالميا لرجال الاسكواش، عن سر الحديث الطويل الذي دار بينه وبين فارس الدسوقي عقب المباراة قائلا: "فارس من اللاعبين المميزين وكنت أهنئه بعد المباراة على أدائه الكبير خلال الفترة الماضية، وثبات المستوى من السهل أن تتفوق أسبوعا أو عدة مباريات لكن ليس من السهل أن تواصل تفوقك لعشر سنوات، ولعبت مع فارس في سن صغير وأدرك قيمته".

وواصل الشوربجى: "لا يجوز أن تؤثر كورونا على اللاعبين المحترفين، فاللاعب المحترف لديه مينتاليتي خاصة وهي من تفرق بين اللاعبين الجيدين والعباقرة".

وتعتبر بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA (الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش)، واحدة من بطولات العالم الثامنة الأكبر حول العالم في رياضة الاسكواش من حيث قيمة الجائزة وحجمها ونقاطها التي يتم تصنيف اللاعبين الدوليين على أساسها، ويبلغ مجموع جوائز البطولة 300,000 دولار، وتعد النسخة التاسعة من البطولة هي أول حدث رياضي يقام على أرض مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة (GCCC)، كما تحظى هذه النسخة باهتمام ومتابعة إعلامية محلية وعالمية كبيرة، حيث ستتم إذاعتها دوليا عبر أكثر من 70 قناة تليفزيونية.