شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الجمعة 28 / 5 / 2021 بالدوري المصرى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الجمعة الموافق 28 / 5 / 2021 بالدوري المصرى حيث تقام ثلاث مباريات تجمع المصرى البورسعيدى مع وادى دجلة ومصر المقاصة مع غزل المحلة وأخيراً أسوان مع الاتحاد السكندرى بإفتتاح الجولة الخامسة والعشرين للمسابقة.

موعد مباراة المصرى البورسعيدى ووادى دجلة

تقام مباراة المصرى البورسعيدى ووادى دجلة في تمام الخامسة عصر اليوم الجمعة على ستاد الإسكندرية في مواجهة قوية للفريقين يدخلها المصرى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر غزلان دجلة من الطلائع بهدف دون رد في نفس الجولة.

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 31 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً فيما يحتل وادى دجلة المركز السابع عشر برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 3 مواجهات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 17 هدف وتلقت شباكه 29 هدفاً ومازال لديه لقاء مؤجل.

موعد مباراة مصر المقاصة وغزل المحلة

تقام مباراة مصر المقاصة وغزل المحلة في تمام الخامسة عصر اليوم الجمعة على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق الفيومى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الاسماعيلى بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر الفلاحين من أسوان بهدف دون رد في نفس الجولة.

ويحتل مصر المقاصة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 9 مواجهات وتعادل في 6 لقاءات وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 25 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الاهلى فيما يحتل غزل المحلة المركز التاسع برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكه 24 هدفاً.

موعد مباراة أسوان والاتحاد السكندرى

تقام مباراة أسوان والاتحاد السكندرى في تمام التاسعة مساء اليوم الجمعة على ستاد أسوان الرياضى في مواجهة مثيرة للفريقين يدخلها زهرة الجنوب بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على غزل المحلة بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر زعيم الثغر من الجونة بهدف دون رد في نفس الجولة.

ويحتل أسوان المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في مثلهم وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً ومازال لديه لقاء مؤجل مع الاهلى فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الثامن برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 9 مباريات وسجل لاعبيه 26 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً.

القنوات الناقلة لمباريات للدوري المصرى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الجمعة من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.